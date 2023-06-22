فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال الغواصة تيتان قبل نفاد الأكسجين خلال ساعات

تبدأ الغواصة المفقودة «تيتان» كل رحلة بمخزون أكسجين يكفي 5 أشخاص لمدة 96 ساعة، وفُقد الاتصال بالسفينة منذ الأحد الماضي، بعد نحو ساعتين من نزولها إلى مياه المحيط الأطلسي لزيارة حطام السفينة الغارقة تيتيانيك، ما يعني أنّها دخلت في سباق مع الزمن للعثور عليها.

سي إن إن: حالة الغواصة والعمق الاستثنائي السبب الرئيسي لأزمة تيتان

وكان خفر السواحل الأمريكي، قال إنّ الغواصة تيتان لديها «حوالي 40 ساعة من الهواء القابل للتنفس» خلال تحديث له الساعة 1 بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أنّ الهواء القابل للتنفس سينفذ خلال ساعات قليلة من الآن، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وتبرز أنواع مختلفة من التحديات، بما في ذلك الموقع البعيد والظروف الجوية المحلية، وحالة الغواصة والعمق الاستثنائي للمحيط في المنطقة التي فقدوا فيها، في حين تشارك وكالات متعددة من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في عمليات البحث على السطح وتحت الماء.

العمق المحتمل للغواصة المفقودة يصل إلى 13 ألف قدم

وأوضحت «سي إن إن» أنّ العمق المحتمل للغواصة المفقودة والذي يعتقد أنّه يصل إلى 13 ألف قدم، وهو عمق القاع الذي توجد فيه سفينة تيتانيك، ولفهم ذلك والتحديات التي يمكن مواجهتها، تعمل الغواصات النووية التابعة للبحرية الأمريكية عادة على عمق 800 قدم أو أقل، ما يعني أنّها لا تستطيع الغوص إلى قاع المحيط، وقد يؤدي ضغط المياه على بدن الغواصة إلى انفجارها من الداخل.