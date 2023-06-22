حبس متهم لحيازته أقراص مخدرة في رمسيس.. والنيابة تعرضه علي الطب الشرعي

قررت النيابة العامة حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازته أقراصا مخدرة في منطقة رمسيس، كما قررت النيابة العامة عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تحرياتها المباحث حول الواقعة.

اعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد التعاطي

أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية بتفقد الحالة الأمنية في محيط منطقة رمسيس تمكنت من ضبط أحد الأشخاص وبالتفتيش عثر بحوزته علي أقراص مخدرة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

العقوبة القانونية المتوقعة

من جهته، قال محمد صلاح المحامي لدي محاكم الجنايات والإدارية العليا بأنه بالنسبة لحيازة أو تعاطي الأقراص المخدرة، فإن المادة 39 من قانون العقوبات حددت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه في أي مكان وعثر بحوزته علي أقراص مخدرة أو ضبط وهو يتعاطى تلك الأقراص.