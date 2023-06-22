«النقل»: توجيهات رئاسية بأن يكون سعر تذكرة القطار الكهربائي أقل من الوسائل البديلة

ذكرت وزارة النقل، أنّه جرى تقدير تذكرة القطار الكهربائي الخفيف، لتكون أقل من وسائل النقل البديلة وفق توجيه القيادة السياسية بأن تكون تكلفة وسائل النقل الجماعي أقل من وسائل النقل البديلة، لافتة إلى أنّه عند اكتمال نقل المرحلة الثانية من الوزارات والهيئات الحكومية المخطط اكتمالها بعد عيد الأضحى، ستزيد نسبة الإشغال في القطار.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنّه باستكمال المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف والوصول إلى المدينة الرياضية العالمية والقيادة الاستراتيجية والمرحلة الرابعة بالوصول إلى قلب مدينة العاشر من رمضان، سيزيد الإقبال بصورة كبيرة على القطار وستضطر وزارة النقل إلى زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر وكذا زيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة.

وشددت وزارة النقل، على المواطنين، بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأرقام المغلوطة بشأن جدوى القطار الكهربائي الخفيف، والتي تصدر من أشخاص موتورين مغرضين ويجهلون الحقائق والاعتماد والحصول على البيانات والأرقام الرسمية التي تصدر عن وزارة النقل.