«الأعلى للجامعات»: إعفاء الـ1500 الأوائل على الثانوية العامة من التوزيع الجغرافي

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أن القبول بجميع الكليات والجامعات والمعاهد يكون وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي، نظرا لإلغاء التوزيع الإقليمي واستمرار العمل بقواعد التنسيق بنفس قواعد العام الماضي.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح الأعلى للجامعات أنه سيتم منح الـ1500 الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة 2023، «500 علمي علوم - 500 علمي رياضيات - 500 أدبي»، ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية و التعليم استثناءً من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول به عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حال حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية عن طريق مكتب التنسيق

وأكد أنه يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية عن طريق مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.