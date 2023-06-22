المدارس اليابانية تغيّر مواعيد الأنشطة الصيفية بسبب إجازة عيد الأضحى

أعلنت المدارس المصرية اليابانية، تغيير مواعيد الأنشطة الصيفية للطلاب في المواد اللغة العربية والإنجليزية ومبادئ اللغة اليابانية والماث، بسبب تعارض المواعيد السابقة مع إجازة عيد الأضحى والإجازات الرسمية في شهر يوليو.

الأنشطة الصيفية بالمدارس اليابانية

وأكدت المدارس المصرية اليابانية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ الأنشطة الصيفية ستبدأ في المواعيد التالية، العلوم من 9 يوليو حتى 24 يوليو، واللغات «العربية- الإنجليزية- بعض من مبادئ اللغة اليابانية»، من 30 يوليو حتى 10 أغسطس، وMath من 13 أغسطس حتى 24 أغسطس.