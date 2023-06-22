«الداخلية»: ضبط شخص أنشأ محطة بث تليفزيوني دون ترخيص في القليوبية

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تورط أحد الأشخاص في إنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية في القليوبية، وإدارة محل بيع مستلزمات «كسر الشفرة»، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تمّ استهداف مقر الشبكة المشار إليها ومحل الدش وأمكن ضبط مالك الشبكة، ومقيم في طوخ، وبالتفتيش في حضوره تمّ ضبط وحدة معالجة مركزية تستخدم في إدارة الشبكة، 90 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكي، وبمواجهته أقرّ بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي.