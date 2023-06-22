المواد المتبقية من جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي للشعبتين العلمي والأدبي

بدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي، وفقا لما أعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع، ثم يوم 18 يونيو امتحانات المواد الأساسية في اللغة العربية والأجنبية الثانية، ومن المنتظر أن يؤدي الطلاب يوم الأحد امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جاء جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي للمواد المتبقية، كالآتي:

- يوم الأحد 25 يونيو 2023.. الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- يحصل طلاب الثانوية العامة إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة - من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 .

- يوم الأحد 2 يوليو 2023.. الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.. مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023.. اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023.. الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023.. الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023.. الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 كما هو ولا تغيير في مواعيد الامتحانات بعد قرار مد إجازة عيد الأضحي لمدة 7 أيام، مشيرا إلى أن طلاب الثانوية العامة يحصولن على إجازة عيد الأضحى من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.