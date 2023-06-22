نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بعد اعتماده.. احسب درجتك

اعتمدت اللجنة المشكَلة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمراجعة نموذج إجابات الثانوية العامة قبل بدء التصحيح، نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الذي أداه الطلاب يوم السبت الماضي.

وبدأ التصحيح منذ مساء أمس الأربعاء في مختلف كنترولات الثانوية العامة، فيما عمّمت وزارة التعليم النموذج الرسمي على المصححين للأسئلة المقالية، للاعتماد عليه في تقييم ورصد درجات الطالب عن كل جزئية في الإجابة.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

وحصلت «الوطن» على نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 للأسئلة المقالية بعد اعتماده رسمياً وبدء تصحيح أوراق الإجابة البابل شيت:-

- السؤال رقم 52 شمل العبارات الآتية:

حسن اختيار المواد الرقمية وتجنب الإسراف فى الألعاب الرقمية العنيفة وممارسة الرياضة والمشاركة فى أنشطة اجتماعية مفيدة، مخصص للسؤال درجتان إذا أجاب مستوفيا ذكر أربعة حلول وثيقة الصلة بالمذكور فى الفقرة، ودرجة ونصف إذا أجاب الطالب مستوفيا ثلاثة حلول وثيقة الصلة بالمذكور فى الفقرة، ويحصل على درجة إذا أجاب مستوفيا ذكر حلين وثيقي الصلة بالمذكور فى الفقرة، ونصف درجة إذا أجاب مستوفيا ذكر حل واحد وثيق الصلة بالمذكور فى الفقرة، ويحصل على صفر إذا كتب الطالب حلولاً غير وثيقة الصلة بالمطلوب أو خارج مضمون الفقرة أو ترك السؤال دون إجابة، على أن تقبل إجابة الطالب إذا عبر عن المعنى بأسلوبه.

- السؤال رقم 53 يتضمن الشعور الأول الضيق والضجر ويدل عليه قوله: «يؤذيه ولا يجدي عليه خيرا» أو قوله و«هو يألم لكنه لا يشكو»، والشعور الثاني الشوق للاستمتاع بما يهوى، ويدل عليه قوله: «يمد سمعه لعله يستطيع أن يصله بهذه النغمات الحلوة ».

ويكون معيار التقدير درجتان إذا ذكر المطالب الأربعة بصورة صحيحة، ودرجة ونصف إذا ذكر ثلاثة مطالب صحيحة وأخطأ في واحد أو تركه دون إجابة، ودرجة واحدة إذا ذكر مطلبين وأخطأ في الآخرين أو تركهما دون إجابة، ونصف درجة إذا مطلبا واحدا وأخطأ في الباقية أو تركهما دون إجابة، وصفر إذا أخطأ في المطالب الأربعة أو تركها دون إجابة، وتقبل إجابة الطالب إذا عبر عن المعنى بأسلوبه.

- السؤال رقم 54: حولف أولو العزم المجتهدون، مخصص له درجتان، ويصبح معيار التقدير نصف درجة على بناء الفعل حولف للمجهول، ونصف درجة على حذف الفاعل، ونصف درجة على رفع نائب الفاعل «أولو»، ونصف درجة على رفع النعت «المجتهدون».

كيفية حساب درجة اللغة العربية

ويحصل الطالب على درجة ونصف إذا أخطأ فى جزئية من الجزئيات الأربعة، ودرجة إذا أخطأ فى جزئيتين من الجزئيات الأربعة، ونصف درجة إذا أخطأ فى 3 جزئيات من الجزئيات الأربعة، ويحصل الطالب على صفر إذا أخطأ فى الجزئيات الأربعة أو ترك السؤال بلا إجابة.

- السؤال رقم 55 مخصص له 4 درجات ويصبح مفتاح التقدير نصف درجة على كل عنصر تضمنته الإجابة من بين العناصر المطلوب تضمينها في الكلمة كما ورد في منطوق السؤال، ونصف درجة علي ترابط الأسلوب وتماسكه، ونصف درجة علي سلامة اللغة من حيث الهجاء والسلامة النحوية، ونصف درجة علي وضع علامات الترقيم في مواضعها الصحيحة.

ويكون معيار تقدير الدرجة، 2.5 درجة علي تحقق مقومات الكلمة الافتتاحية المحددة في السؤال، نصف درجة للتعريف بالغرض الندوة، نصف درجة أهميتها، ونصف درجة للتعريف بالجمهور المستهدف، نصف درجة التعريف بالمتحدثين في الندوة أو صفتهم مثال الصفة «الوظيفة أو الدور أو المكانة الاجتماعية التي أهلت المتحدث ليكون متحدثاً رئيسا في الندوة مثل «الكاتب الروائي المحرر في جريدة كذا والباحث في مجال كذا.

- نصف درجة عبارات ترحيبية تستنير اهتمام الجمهور لمتابعة الندوة «ويشمل ذلك استشهادات أو أقولاً مأثورة »، نصف درجة علي ترابط الأسلوب وتماسكه، نصف درجة علي سلامة اللغة من حيث الهجاء والسلامة النحوية، نصف درجة علي وضع علامات الترقيم في مواضعها الصحيحة.