«الداخلية» تضبط 314 قضية مخدرات و182 قطعة سلاح ناري في 24 ساعة

وجهت وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 314 قضية مواد مخدرة بإجمالي 339 متهمًا، و22 ألفًا و649 قرصًا مخدرًا، وضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 142 متهمًا.

وجرى تنفيذ 83 ألفًا و636 حكما قضائيا، إلى جانب ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين ارتكبوا 24 حادثًا، إلى جانب ضبط 40 متهمًا، و13 متهمًا قائمًا بأعمال البلطجة، وضبط 282 دراجة نارية مخالفة، إلى جنب ضبط 21 ألفًا و953 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 6 منهم.