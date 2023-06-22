ضبط 3 لصوص في المرج ومصر القديمة.. سرقوا «دراجة نارية وموبايلات وتوك توك»

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بتهمة سرقة دراجة نارية، حال توقفها في مصر القديمة بأسلوب «القطع وتوصيل الأسلاك»، وأقرّ بارتكابه واقعتي سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرّ بتصرفه في الدراجات المستولى عليها لدى عميله سيء النية في منشأة ناصر، وأمكّن ضبطه وبحوزته كل المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

كما تمّ ضبط شخصين في المنيا، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام «توك توك»، وبحوزتهما «3 هواتف محمولة، وتوك توك»، وأقرّا بتصرفهما في فك شفرات الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما سيء النية ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وأمكن ضبطه وبحوزته «2 هاتف محمول – جهاز لاب توب المستخدم في فك شفرات الهواتف المحمولة»، وبمواجهته اعترف بعلمه بكون الهواتف المشار إليها من متحصلات وقائع سرقة.