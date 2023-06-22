معلومات عن «فيكتور 6000».. الأمل الأخير لنجاة ركاب الغواصة تيتان

يبقى الأمل الوحيد لإنقاذ طاقم الغواصة «تيتان» المحاصرين في عمق البحر، هو روبوت فرنسي دون طيار يُدعى «فيكتور 6000»، الوحيد في العالم على النزول إلى عمق 3800 متر تحت سطح البحر حيث تعطلت الغواصة، لانتشالهم من الموت.

وتستعرض «الوطن» في تقرير التالي أهم المعلومات عن «فيكتور 6000»، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، كما يلي.

- يُستخدم «فيكتور 6000» للبحث عن الغواصة المفقودة وإنقاذ الطاقم المحاصرين فيها، حيث تقع الغواصة في منطقة قرب حطام سفينة «تايتانيك» التي غرقت في المحيط الأطلسي قبل أكثر من قرن، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز» البريطانية.

- يبلغ وزن «فيكتور 6000» 4 أطنان ويصل طوله إلى 5.5 متر.

- يتم التحكم في «فيكتور 6000» عن بعد باستخدام أجهزة الكمبيوتر والروبوتيات.

- يتميز «فيكتور 6000» بقدرته على العمل في ظروف صعبة وقاسية تحت المياه، وهو مجهز بأحدث التقنيات البحرية المتطورة.

- تبلغ سرعته القصوى في الغوص 1.5 عقدة (أي ما يعادل 2778 مترًا في الساعة).

- يحتاج «فيكتور 6000» إلى 4 ساعات للوصول إلى الغواصة تيتان التي يبلغ طولها 6.7 متر، ورفعها إلى السطح لإنقاذ الطاقم المحاصر فيها.

- يُستخدم «فيكتور 6000» لأغراض علمية واستكشافية، ويمكن استخدامه في دراسة الأحياء المائية والجيولوجيا البحرية والتنقيب عن المعادن والعديد من الأغراض الأخرى.