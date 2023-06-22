ممثل مكسيكي يروي تفاصيل نجاته من الغرق بالغواصة تيتان: معاناة ورعب (فيديو)

استرجع الممثل المكسيكي آلان أسترادا تجربته في الغوص إلى حطام السفينة «تايتانيك» على متن الغواصة المفقودة تيتان، والتي لا تزال عمليات البحث عنها جارية حتى الآن.

تقليص زمن الرحلة من 4 ساعات إلى ساعة

وكشف الممثل المكسيكي تفاصيل مرعبة تتعلق برحلة قام بها على متن الغواصة تيتان في يوليو 2022، لمشاهدة حطام سفينة تايتانيك، أبرزها استنزاف طاقة المركبة بسرعة كبيرة وعلى نحو مفاجئ إلى نحو 40%، بحسب حديثه لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وفي التفاصيل اضطر الممثل المكسيكي أسترادا ورفاقه إلى تقليص زمن الرحلة من 4 ساعات إلى ساعة، ليتمكنوا من العودة إلى سطح الماء قبل أن تفقد الغواصة تيتان طاقتها.

وأشار أسترادا في فيديو نشر على موقع «يوتيوب»، إلى معاناة الغواصة تيتان من انقطاع في الاتصالات لمدة ساعتين أثناء رحلته التي بلغت تكلفتها 125 ألف دولار آنذاك.

أسترادا: قائد الغواصة اكتشف عطلا في نظام الاتصال

وأضاف الممثل المكسيكي: «بعد ألف متر، اكتشف قائد الغواصة تيتان عطلا في نظام الاتصال، كان الأمر خطيرا، لأن ذلك قد يعني فقدان التواصل مع السطح، وبالتالي الضياع والانجراف في المحيط. شعرنا بالخوف».

وتشير التقديرات إلى أن إمدادات الهواء بالغواصة تيتان قد تنفد بحلول اليوم الخميس، ويمشط تحالف دولي من فرق الإنقاذ مساحة شاسعة من المحيط بحثا عن أي علامات تدل على الغواصة التي اختفت يوم الأحد الماضي بينما كانت تحمل خمسة أشخاص إلى أعماق المحيط لزيارة حطام السفينة تيتانيك القابع في المحيط منذ قرن من الزمان في إطار رحلة سياحية استكشافية.