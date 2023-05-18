جناح متخصص للمشروعات البيئية بمؤتمر «التميز في الصيدلة» بجامعة القاهرة

شاركت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، التابعة لوزارة البيئة، في فعاليات مؤتمر التميز في الصيدلة الذى عقد تحت عنوان «رؤية مصر للرعاية الصحية 2030» والذي تنظمه كلية الصيدلة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية، وبمشاركة ممثلين من كلٍ من جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية، وجامعة لوبلين الطبية ببولندا، وجامعة بورتو بالبرتغال، وهيئة التميز في الرعاية الصحية (NICE)، ومجلس الاعتماد الدولي للتعليم الصيدلي (ACPE)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ودستور الأدوية الأمريكي (USP)، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 15 مايو الجاري.

رفع ثقافة الوعي البيئي

ونفذت وزارة البيئة جناحاً متخصصاً يعرض المشروعات البيئية والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في كافة المجالات تماشياً مع رؤية مصر 2030، وتم توزيع مجموعة من الكتيبات الخاصة بمشروعات إدارة المخلفات الصلبة، ومشروع ايكو ايجيبت، ومشروع الطيور الحوامة وتم توزيع مجموعة من «أكياس القماش»، ضمن المبادرة الوطنية للحد من الأكياس البلاستيك بهدف رفع ثقافة الوعي البيئي.

دعم الاستدامة البيئية

كما شاركت الوزارة في تحكيم المسابقة الطلابية بالملتقي التوظيفي عن الافكار المبتكرة الداعمة للاستدامة في مجال صناعة الدواء من خلال قطاع الإدارة البيئية بالوزارة.

ومن ناحية أخرى نظمت وزارة البيئة معرضاً لعرض المشروعات البيئية الموجودة بالوزارة وذلك ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء بالمركز الاوليمبي بالمعادي، وذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وبالتعاون مع رئاسة حي المعادي والمجلس الوطني للشباب.