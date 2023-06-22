اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2023/2022، التي تبدأ في الفترة من 8 يوليو المقبل، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح

وحول جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح، قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنّ امتحانات الدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والسابع والثامن للصم، وكذلك الصف الأول والثاني الإعدادي تبدأ في الفترة من 22 وحتى 26 يوليو المقبل، ولمدة 5 أيام.

وأضاف في بيان، أنّ جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح، ينطلق للصف الثالث الإعدادي لجميع الطلاب في المدارس على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية، من يوم 15 وحتى 19 يوليو المقبل، على أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من 22 يوليو وحتى 29 من الشهر نفسه ولمدة 6 أيام، وبالنسبة لامتحانات الأول والثاني الثانوي الفني في الفترة من 8 يوليو وحتى 19 من الشهر نفسه، ويستمر لمدة 11 يومًا، على أنّ تكون امتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات يوم الأحد 9 يوليو.

استعدادات امتحانات الدور الثاني بمحافظة مطروح

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم مطروح، أنه جارِ الاستعداد لامتحانات الدور الثاني 2023 النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح، وجرى عقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، بالحمام والعلمين والضبعة، ومرسى مطروح والنجيلة، وسيدي براني والسلوم، وسيوة، للوقوف على مدى جاهزية جميع اللجان للمراحل المختلفة الابتدائي والإعدادي والثانوي، تمهيداً لانعقاد الامتحانات للدور الثاني.