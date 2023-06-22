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جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة بالدقهلية.. تبدأ 15 يوليو

كتب:

آية حسنين
12:14 م | الخميس 22 يونيو 2023
امتحانات الدور الثاني بالدقهلية

امتحانات الدور الثاني بالدقهلية

حدد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة بالدقهلية، إذ جرى اعتمادها من قبل المحافظة، على أنّ يكون أول امتحان للدور الثاني لسنوات النقل، يوم 15 يوليو المقبل.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة بالدقهلية

وأعلن «شعبان» جدول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة بالدقهلية، بداية من الصف الرابع الابتدائي، إلى الصف الثاني الثانوي سواء العام أو المهني.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصفوف الابتدائية بالدقهلية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 لصفوف الابتدائي بالدقهلية، إذ تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، يوم 15 يوليو على أنّ تنتهي 19 يوليو، وتبدأ للصم وضعاف السمع من 15 يوليو حتى 18 من الشهر نفسه.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصفوف الإعدادية بالدقهلية

ويبدأ جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصفوف الإعدادية، بداية من الصف الأول والثاني الإعدادي من 15 يوليو إلى 20 يوليو، والصف الثالث الإعدادي من 22 يوليو إلى 27 يوليو، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي المهني من 15 يوليو إلى 19 يوليو، وتكون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بالدقهلية من 22 يوليو إلى 27 يوليو.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصفوف الثانوية بالدقهلية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنّ جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي بالدقهلية، يبدأ 15 يوليو على أنّ ينتهي 20 يوليو، وللمكفوفين من 15 يوليو إلى 23 يوليو، وللصم وضعاف السمح من 15 يوليو إلى 23 يوليو.

ويبدأ جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الزراعي من 15 يوليو إلى 23 يوليو، والصناعي من 15 يوليو إلى 22 يوليو، والتجاري من 15 يوليو إلى 23 يوليو.

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