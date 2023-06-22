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جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
12:53 م | الخميس 22 يونيو 2023
الهجان يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني 2023 بالقليوبية

الهجان يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني 2023 بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بالقليوبية، التي تنطلق 16 يوليو المقبل، وتستمر حتى مطلع شهر أغسطس المقبل، ضمن امتحانات الدور الثاني للعلم الدراسي 2022 - 2023 لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية. 

وتستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بالقليوبية، الذي اعتمده اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنّ جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بالقليوبية، كالتالي: 

- الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي من الأحد الموافق 7/16 إلى الاثنين 7/17.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي عام ومجتمعي وصم ومكفوفين من السبت 7/15 إلى السبت 7/22.

- الصف السادس الابتدائي عام ومجتمعي ومكفوفين من الأحد 7/16 إلى الثلاثاء 7/18.

- الصف السادس والسابع الابتدائي صم من الأحد 7/16 إلى السبت 7/22.

- الصف الثامن الابتدائي صم، من السبت 7/15 إلى الثلاثاء 7/18.

- النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي من الأحد 7/16 إلى السبت 7/22.

- النقل الأول والثاني الإعدادي المكفوفين والصم والمهني من الأحد 7/16 إلى السبت 7/22. 

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي من الاثنين 7/24 إلى الثلاثاء 8/1.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني من الاثنين 7/24 إلى إلى الثلاثاء 8/1.

- النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي من الاثنين 7/17 إلى الثلاثاء 7/25.

- النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من السبت 7/15 إلى الأربعاء 7/26.

- النقل الأول والثاني الثانوي للصم من الأحد 7/10 إلى الأربعاء 7/26.

- النقل والتخصص للخط العربي من السبت 7/15 إلى الأحد 7/30 .

مواعيد امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى أنّ جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بالقليوبية، تفصيلي كالتالي:  

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وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق الامتحانات اعتبارا من 16 يوليو المقبل حتي مطلع أغسطس المقبل.

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بقلم حسن صالح