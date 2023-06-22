أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، والمقرر انطلاقها في شهر يوليو المقبل، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة هذا العام، التي تتضمن امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي وامتحانات الشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إنه جرى اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، وبدء التجهيز للامتحانات من الآن، على أن تبدأ في جميع المدارس في 15 يوليو بالمدارس الثانوية، و22 يوليو في المدارس الابتدائية والإعدادية.

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني 2023 النقل والشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، تنطلق الامتحانات الشهادة الإعدادية، السبت 29 يوليو، بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، والأحد 30 يوليو في مادة الدراسات، والاثنين 31 يوليو في مادة الجبر والإحصاء والكومبيوتر، والثلاثاء 1 أغسطس في مادة اللغة الإنجليزية.

وييؤد طلاب الشهادة الإعدادية في يوم الأربعاء 2 أغسطس، مادة الهندسة والتربية الفنية، على أن تختتم الامتحانات الخميس 3 أغسطس بمادة العلوم.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي

وتبدأ امتحانات الصفين الأول الثانوي والثاني، السبت 15 يوليو المقبل بمادة اللغة العربية، ثم الأحد 16 يوليو في مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي، والفيزياء والجغرافيا للصف الثاني الثانوي، الاثنين 17 يوليو في مادة اللغة الأجنبية الأولى لكلا الصفين، والثلاثاء 18 يوليو في مادة الكيمياء والفلسفة، للصف الأول الثانوي والكيمياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي.

والأربعاء 19 يوليو، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الأحياء والفلسفة، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني امتحانات الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، ويؤدي الطلاب في الصف الأول الثانوي، الامتحانات السبت 22 يوليو في امتحان الرياضيات، فيما يؤدي الصف الثاني امتحانات تطبيقات الرياضات والفلسفة، وتنتهي الامتحانات الأحد 23 يوليو بمادتي الأحياء وعلم النفس للصف الأول الثانوي، والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصفوف الابتدائية

وقال بحيري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه طبقاً لجدول امتحانات الدور الثاني 2023 النقل والشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، السبت 22 يوليو وتنتهي الأربعاء 26 يوليو في جميع مدارس المحافظة.

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، يوم السبت 22 يوليو، وتنتهي الأربعاء 22 يوليو، على أن تُعلن النتيجة بحد أقصى خلال 10 أيام في جميع المدارس.