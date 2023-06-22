كتاب مفاهيم علمي علوم لطلاب الثانوية العامة.. اعرف أهم المصطلحات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب مفاهيم علمي علوم لطلاب الثانوية العامة علي موقعها الرسمي لوزارة التعليم، والذي يتضمن مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والقوانين للمواد العلمية، والتي يتسلمها الطلاب مع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

كتاب مفاهيم علمي علوم 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن كتاب مفاهيم علمي علوم 2023 تساعد الطالب في فهم فكرة أسئلة الامتحان، حيث يتسلمها الطالب مع بداية الامتحان مع ورق الأسئلة والبابل شيت ثم يتم تسليمها مرة أخري بعد نهاية الامتحان، مؤكده علي التنبيه علي الطلاب بعدم الكتابة أو الشطب علي كتاب المفاهيم لاستخدامه في السنوات المقبلة.

وأشارت وزارة التعليم، أنه تم إتاحة كتاب مفاهيم علمي علوم 2023 بثلاث لغات «العربية والإنجليزية والفرنسية» قبل الامتحانات بوقت كافئ، ليتعرف الطلاب، حتى يتثنى للطلاب الاطلاع عليه جيدا قبل الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي نفس السياق، يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي، امتحانات امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي «العلوم والرياضة»، ومادة الجغرافيا للشعبة «الأدبية»، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات.

ووجهت وزارة التعليم رؤساء اللجان بالتفتيش الدقيق وإعادة تدوير العمال بالمدارس، ومواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية «هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية».

كما أكدت علي الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت، وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، والتنبيه على الملاحظين بعدم ترك أية كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق وتسليمها لرئيس اللجنة.