«التعليم» تصدر قواعد دخول طلاب «أولى وتانية ثانوي» امتحان الدور الثاني

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية بشأن الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة «عربي ولغات» للعام الدراسي 2022-2023.

امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، أنّه بالإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 30 بتاريخ 2-11-2017، بشأن الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها نحو إعلان الطالب أحقيته في دخول امتحان الدور الثاني، يجب على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، الالتزام بما يلي:

- عقد الامتحانات إلكترونيا في مقرر الفصلين الدراسيين «الأول والثاني»، وفق المواصفات الفعلية للامتحان، على أن تشمل أسئلة الامتحان اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

دخول امتحانات الدور الثاني أكثر من مادة

- الامتحان موحد على مستوى الإدارة، وتوضع الأسئلة بمعرفة موجه أول المادة بكل إدارة، على أن تتولى الإدارة تشكيل لجان تقدير الدرجات، وتعلن النتيجة في كل مدرسة فور الانتهاء منها.

- تتولى كل إدارة تعليمية إعداد جدول الامتحانات ويتم الإعلان عنه بالمدارس، ولعقد الامتحانات بمقر المدارس الإعدادية والثانوية التي لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

- يحق للطالب الحاصل على أقل من 50% في مادة أو أكثر أداء امتحان الدور الثاني في تلك المواد مهما كان عددها.

- تخطر إدارة المدرسة ولي الأمر رسميًا بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له حق دخول الامتحان فيها قبل ميعاد الامتحان بـ14 يوما على الأقل.

- على الطالب متابعة مواعيد وجدول امتحانات الدور الثاني بمدرسته المقيد بها لمعرفة موعد امتحان المادة التي لم يحقق فيها نسبة 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين.

- النجاح في امتحان الدور الثاني يقتضي الحصول على 50% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة.

- حالة عدم تحقيقه الدرجات المطلوبة يبقى للإعادة للعام الدراسي المقبل.