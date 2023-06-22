توزيع 700 كوبون مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في قنا

تسلم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، 700 كوبون مواد غذائية بقيمة 400 جنيه للكوبون الواحد بإجمالي 280 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة قنا، بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور إيهاب نجم الرئيس التنفيذي لمجموعة التدقيق والتفتيش بالبنك الزراعي المصري بالقاهرة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب محمد فرغلي، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بقنا.

400 جنيه لكل أسرة

وقال نائب محافظ قنا، إنّ الكوبون عبارة عن قسيمة شراء مواد غذائية بقيمة 400 جنيه لكل أسرة، يصرف من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية، موضحًا أنّ الكوبون يمنح حرية الاختيار في تحديد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية ، مشيدًا بمبادرة البنك الزراعي المصري ومشاركته المجتمعية وتوفير الكوبونات للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتها على مواجهة احتياجات الحياة، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقدمًا الشكر والتقدير لمسئولي البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، في دعم الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة.

ومن جهته، أثنى إيهاب نجم، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعي والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا في جميع مجالات التنمية، التي ينفذها البنك، خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين، حيث يدعم البنك المزارعين، ويساعد الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، معربًا عن أمله في تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

توزيع الكوبونات طبقًا لقواعد بيانات الأسر

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيجري توزيع كوبونات المواد الغذائية طبقًا لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية، المسجلة لدى مديرية التضامن الاجتماعي، لمساعدتها على مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، إذ يزداد الطلب على اللحوم والسلع الغذائية لدى الأسر المصرية.