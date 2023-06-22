خلال جلسة بالحوار الوطني.. حزب المؤتمر: غياب الوعي الديني من أسباب العنف الأسري

قالت داليا الأتربي مساعد رئيس حزب المؤتمر، هناك أسباب عدة وراء العنف الأسري، منها غياب الوعي الديني، ووجود مشكلات اقتصادية والتربية الخاطئة، جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة ما يرتبط بالعنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

اقتراحات حزب المؤتمر

وقدمت مساعد رئيس حزب المؤتمر، اقتراحات عدة منها التوسع في إنشاء عيادات نفسية للأطفال وأعضاء الأسرة المعرضين للعنف الأسري، منع أي مشاهد عنف أسري من جميع وسائل الإعلام ومنها الدراما والسينما، ووضع قوانين رادعة ضد من يمارس العنف الأسري.

وطالبت خلال جلسة الحوار الوطني بوضع دراما للطفل تحل المشكلة من جذورها وخلق عيادات للحالات المعنفة من الأسرة، وضرورة تمكين المرأة اقتصاديا، إضافة إلى التوعية الجادة للمرأة بدورها وتثقيفها وعدم التقليل من شأنها وأنها إضافة إليه وليست عالة.