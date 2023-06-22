السيسي: أطلقنا برنامجا لإعادة تدوير 13 مليون متر مياه من الصرف الزراعي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «مصر أطلقت برنامجًا للاستفادة من مياه الصرف الزراعي حتى لا تكون ملوثة للبيئة وتمّ تدويرها، إذ نتحدث عن 13 مليون متر مياه يتمّ معالجتها من مياه الصرف الزراعي حتى تستخدم لأكثر من مرة».

وأضاف «السيسي» خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس: «البرنامج نحقق من خلاله عدة أهداف، أبرزها الاستفادة من هذه المياه حتى لا تكون ملوثة للبيئة، لأن توفير مياه إضافية كحصص من نهر النيل أمر يصعب تحقيقه في هذه المرحلة».

وتابع أنَّ برامج الطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة المياه وتحسين شبكة الطرق وتوفير وسائل نقل كهربائية وغيرها كلفت مصر أموالًا ضخمة للغاية، مطالبًا شركاء مصر في التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، مراعاة هذا الأمر ليس فقط لمصر بل لكل الدول التي تعاني من نفس الظروف.