رابطة السيارات: الأسعار تتراجع قريبا.. ومصر لديها فرصة لجذب شركات التصنيع العالمية

توقع أسامة أبو المجد ‏رئيس رابطة تجار سيارات مصر‏، تراجع أسعار السيارات الجديدة في ظل استقرار سعر صرف الدولار في مصر حاليا، مؤكدا أن أسعار السيارات ستشهد انخفاضا ملحوظا مع نهاية الربع الأول من العام المقبل، في ظل التوجه العالمي لإيجاد حلول لمشكلة نقص أشباه الموصلات «الرقائق الإلكترونية»، والتي تعتبر أحد المكونات الرئيسية في صناعة السيارات.

ما هي الرقائق الإلكترونية؟

تقوم الرقائق الإلكترونية بالتحكم في عمل السيارة وهى تعتبر العقل الذى يدير السيارات والمسؤولة عن الأمور الفنية، وهي عبارة عن مجموعة من الدوائر الإلكترونية الموجودة على شريحة أو رقاقة كمبيوتر أو دائرة متكاملة، وتوجد بشكل عام على قطعة صغيرة مسطحة من السيليكون، وتؤدي هذه الشرائح العديد من الوظائف المختلفة، وفقا لما ذكره أبو المجد لـ«الوطن».

استقرار أسعار الصرف ينعكس على السيارات

وأضاف أبو المجد: «تشهد هذه الأيام حالة من استقرار في أسعار الصرف، بالإضافة الى التوجيهات التي ذكرتها القيادة السياسة في مؤتمر الإسكندرية الأخير باستبعاد التعويم، وهى أمور جميعها تؤكد استقرار سعر الصرف والذى انعكس على استقرار أسعار السيارات حاليا مع احتمالية تراجع أسعارها خلال الفترة المقبلة».

استقرار سعر الصرف في البنوك

وشهدت الفترة الحالية استقرار سعر الصرف في البنوك، وهناك استقرار تام سيطر على سعر الدولار اليوم في البنوك، ليسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 30.83 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

فرص استثمارية واعدة

واكد أبو المجد أن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع هنا، في ظل معاناة هذه الشركات من النقص الكبير في مصادر الطاقة في أوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن مصر تعد من أفضل البدائل أمام تلك الشركات لنقل مصانعها في ظل توافر الأراضي المرفقة والطاقة والأيدي العاملة والمناخ الجاذب للاستثمار، ولا يتبقى إلا السعي الحكومي لإقناع تلك الشركات للانتقال إلى السوق المصري للتصنيع محليا، ما ينعكس ذلك أيضا على تراجع أسعار السيارات في مصر.