عاجل.. إجازة 6 أيام مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت وزارة العمل في بيان اليوم، أنّ إجازة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو تبدأ اعتبارا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة، واعتبار يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 بدلا من إجازة ذكرى ثورة «30 يونيو».

عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

وأوضحت وزارة العمل، أنّ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023، نص في مادته الأولى على أن «تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى الاثنين 3 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو».

وأكد بيان الوزارة، أنّ ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء».

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها

وجاء في البيان أيضا، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وهنأ حسن شحاتة، وزير العمل، شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله بلادنا ،و يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.