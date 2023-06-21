«القوى العاملة» توفر 3428 وظيفة في 10 محافظات.. اعرف التفاصيل

أعلنت عدة مديريات للقوى العاملة في 10 محافظات، تلقيها 3428 فرصة عمل من 44 شركة قطاع خاص في تخصصات مختلفة، منها وظائف لذوي القدرات الخاصة، وذلك خلال نشرة توظيف شهر يونيو 2023.

وتتابع المديريات الوظائف الخالية لحين استلامها من راغبي العمل من الشباب المنطبقة عليهم الشروط، وتحرير العقود مع صاحب العمل حيث تتضمن العقود بنودا تحمي حقوق طرفي العمل من الشباب وأصحاب المؤسسات.

توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات

وتتوفر فرص العمل في محافظات القاهرة ودمياط والغربية، والسويس، وبورسعيد، والقليوبية، والبحر الأحمر ومحافظة سوهاج والشرقية وأسيوط، في عدة تخصصات منها مهندسين مكتب فني، ومحاسبين، ومراقبي جودة، وعمال إنتاج وأخصائيين اجتماعيين ومدرسين جميع التخصصات، وأفراد أمن بمواقع مميزة وكل التخصصات الفندقية، وغيرها.

فرص عمل خالية

وتنشر «الوطن» عدة وظائف خالية بالمحافظات، ضمتها نشرة التوظيف للمؤهلات العليا والمتوسطة توفر جميعها تأمين اجتماعي وصحي، وهي:

- شركة صناعية للمنتجات الغذائية تطلب 50 شيف مطبخ، مع تحديد الراتب بالمقابلة.

- مطعم يطلب مديرين ومشرفي طعام بخبرة من 3 حتى 5 سنوات، وسن يبدأ من 20 حتى 30 عاما، مع توفير وجبة يوميا، وتأمين اجتماعي وطبي.

- شركة استثمارية تطلب عمال مخازن ومحاسبين مؤهلات عليا ومتوسطة بخبرة وبدون براتب، يبدأ من 4 آلاف جنيه، وسن يبدأ من 20 حتى 38 سنة.