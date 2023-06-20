وظائف مديرية القوى العاملة 2023 بالغربية.. للمؤهلات العليا والمتوسطة

أعلنت مديرية القوى العاملة بالغربية، توافر وظائف شاغرة، داخل عدد من الشركات، بالإقليم، في مجالات مختلفة، منها مهندسين، وأفراد أمن، وفنيين، وعمال، من الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه، وأخرى حسب المقابلة الشخصية.

وظائف القوى العاملة 2023 بمحافظة الغربية

ومن خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الوظائف المتاحة 2023، داخل محافظة الغربية، طبقاً لما أعلنته مديرية القوي العاملة بالغربية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن احتياج مصانع لإنتاج الأثاث المدرسي واخري لصناعة الكرتون، إلى مهندس مكتب فني، بعض العاملين والفنيين من الحاصلين على شهادات متوسطة، يتم التحديد الراتب بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

وظائف خالية للشباب

شركة الهندسية لصناعة الأثاث المدرسي، الكائنة بمدينة سمنود بمحافظة الغربية تطلب التالي:

1 مهندس مكتب فني، خبرة من 3 سنوات إلي 10سنوات.

2 فرد أمن

4 خدمات معاونة

1 مراقب كاميرات

1 فني مكبس

1 فني صنفرة

1 فني راوتر

1 فني قطع

1 صنايعي تنجيد

الشروط: مؤهل عال ومتوسط، والسن من 20 إلى 40 سنة، الراتب من 2700 إلى 3000 جنيه.

مصانع النور للكرتون، الكائنة بعزبة رياض، المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية تطلب:

10 عمال إنتاج

10 عمال أرضية

3 فرد أمن

الشروط: مؤهل متوسط والسن من 18 إلى 40 عامًا، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة الشخصية.