«سولا» يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، جوائز لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بالدورة 38 من المهرجان، والتي يرأسها المخرج خيري بشارة، وتضم في عضويتها المخرج ميروسلاف مانديتك (البوسنة والهرسك)، والمخرج بريس كوفين (فرنسا)، والمخرجة جوليانا جامبا، والفنان أحمد الأحمد (سوريا).

«مدينة الملاهي» يحصد جائزة مسابقة الأفلام القصيرة

وحصد جائزة أحسن فيلم بالمسابقة فيلم «سولا» للمخرج صلاح إسعاد الجزائر، وتدور الأحداث حول سولا وهي أم يطردها والدها من منزل العائلة لتجد نفسها ورضيعها بلا مأوى، تحاول سولا إيجاد مكان آخر آمن فتضطر أن تقضى الليل وهي تنتقل من سيارة إلى أخرى مع عدة أشخاص وطوال ليلة مليئة بالأحداث بين طرق الجزائر، تحاول سولا أن تغير مصيرها ولكن للقدر رأي آخر.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «عمود رئيسي» من إخراج ماتيو تورتوني،سيناريو ماثيو جرانير، ماتيو تورتوني، وبطولة جوس لويس نازاريوس كامبيوس، داميان سيجوندو فوسباي، ماكسيميليانا كامبيوس جوزمان.وخلال الفيلم يترك جورج منزله وعائلته بالضاحية ليتجه إلى منطقة غنية بالمناجم بحثا عن فرصة عمل أفضل وهناك يجد العديد من المغامرات بانتظاره نظرا للظروف القاسية والمفاجآت التي يحملها عملا بهذه الخصوصية.

وفاز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو فيلم «القلعة البيضاء» إخراج إيجور درلجاكا، وبطولة بالفي سميركيك، سوميجا دارداجان، جاسمن جيلجو.

وتبدأ الأحداث حيث يعيش الفتى اليتيم فاروق في سراييفو مع جدته العجوز المريضة والذي يقضي يومه في البحث عن المؤن وحديد الخردة، وفي أحد الأيام يقابل فاروق منى الفتاة الخجولة التي تنحدر من عائلة ثرية ذات نفوذ سياسي، ويجد فاروق في منى ميلا للهرب من نفوذ وسلطة وثراء عائلتها لتبدأ حياة جديدة مختلفة كليا تجدها في اللجوء لمنزله المتواضع وحياته البسيطة.

جائزة عمر الشريف لأفضل ممثل مناصفة

ومنحت اللجنة جائزة عمر الشريف لأفضل ممثل مناصفة بين بافل سيمريكيتش عن فيلم «القلعة البيضاء» وديلان تيرني عن الفيلم الكرواتي «المحادثة» إخراج دومينيك سيدلر، وبطولة كاسبر فيليبسون، دايلان تيرنر، دوريس بيكنيك، والفيلم مبني على أحداث حقيقية عن اللقاء الذي تم في 1945 بين الرئيس اليوغسلافي جوزيف تيتو ورئيس الكنيسة الكاثوليكية بكرواتيا الوجزيج ستيبيناك، ومدة الفيلم هي المدة الحقيقية للاجتماع الهام الذي تم في هذا الوقت وقوامه ساعة ونصف من الحديث المتصل بين الرئيس والأب الكاثوليكي.

وذهبت جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة إلى الفنانة سامايا دارداجان عن فيلم «القلعة البيضاء»، والفيلم إخراج إيجور درلجاكا، وبطولة بالفي سميركيك، سوميجا دارداجان، جاسمن جيلجو.

وفاز بجائزة رمسيس مرزوق أفضل تصوير فيلم «سولا» للمخرج صلاح إسعاد من الجزائر، وتدور الأحداث حول سولا وهي أم يطردها والدها من منزل العائلة لتجد نفسها ورضيعها بلا مأوى، تحاول سولا إيجاد مكان آخر آمن فتضطر أن تقضي الليل وهي تنتقل من سيارة إلى أخرى مع عدة أشخاص وطوال ليلة مليئة بالأحداث بين طرق الجزائر، تحاول سولا أن تغير مصيرها ولكن للقدر رأي آخر.

وحصد جائزة كمال الملاخ لأفضل عمل أول فيلم «الكوكب» سيناريو وإخراج أماليا أولمان، وهو بطولة أماليا أولمان، إلي أولمان، ساويرس بيرترام، زوشن، نيكو فيجالوندو.

وتبدأ الأحداث وسط الدمار الذي لحق بإسبانيا بعد الأزمة. تتحول الأم وابنتها إلى محتالتين لتأمين حياة يتوقعان أنهما يستحقانها بعد تدهور أوضاعهما، ولكن تتضاعف المأساة.

ذهبت الجائزة الأولى لأفضل فيلم قصير بالدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط للفيلم السوري «مدينة الملاهي» سيناريو وإخراج نور خير الأنام، مدير التصوير محمد مطر، وفي الفيلم تتقاطع أقدار ثلاث شخصيّات، لتكون محاولة خلاص كلّ منهم سبباً في معاناة الآخر.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الفيلم الكرواتي «ضربة جزاء» إخراج روك بيسيك، إنتاج مشترك بين كرواتيا والنمسا وسلوفينيا من إخراج روك بيكيك، وتدور الأحداث من خلال صديقين مقربين يقضيان ليلتهما في لعب كرة القدم وهما يحلمان بتحقيق الهدف الأكبر بالوصول للفريق الوطني، ولأن للأحلام دائما ثمنا ففي الوقت الذي يعترض بعض الصبية مباراتهما يجد أحدهما أنها فرصة جيدة لإثبات قوته واستحقاقه بينما يرى الآخر أن الموضوع ليس بهذه السطحية.

ومنحت لجنة التحكيم تنويها خاصا للفيلم القبرصي «مكان صيفي» إخراج ألكسندرا ماثيو، وتدور أحداث الفيلم من خلال تينا التي تعيش في ليماسول، وهي إحدى المدن الصغيرة في قبرص تقع على البحر المتوسط، وتشعر تينا بالكثير من الغربة والإحباط حيث تخوض صراعا شرسا بين كونها شخصا عابثا لاهيا وبين كونها ضحية للمجتمع، وفي يوم عيد ميلادها تقرر التخلي عن كل شيء لكن حادثا غير متوقع يقع يغير نظرتها نحو الكثير من الأشياء.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الناقدة مايا بوجوجفيتش (الجبل الأسود)، وتضم في عضويتها المخرجة هالة خليل (مصر)، الممثلة شقرا رماح (تونس)، المخرج والمؤلف إنريكو كيراسولو (إيطاليا)، المخرجة ماريا لافي (اليونان).