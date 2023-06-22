5 سفن تشارك في البحث عن الغواصة «تيتان».. إحداها تستخدم تقنية السونار

تجري السلطات البحرية سباقاً مع الزمن للحصول على الموارد اللازمة للعثور على الغواصة المفقودة «تيتان»، التي فقدت الاتصال بسفينتها الأم أثناء غطسها في حطام السفينة «تيتانيك» في أعماق شمال المحيط الأطلسي يوم الأحد.

أفادت مصادر من موقع «سي إن إن» بأنَّ هناك 5 سفن رئيسية تشارك في جهود البحث عن الغواصة المفقودة، وفقًا لما أعلنته خفر السواحل الأمريكية والكندية.

سفينة «Motor Vessel Horizon Arctic»

تمّ تجهيز السفينة الكندية «Motor Vessel Horizon Arctic»، التي يصل ارتفاعها إلى 307 أقدام، بحظيرة لمركبات التحكم عن بعد (ROV)، مع نظام إطلاق واسترداد. إذ أكّد شون ليت، الشريك المؤسس ورئيس المالك، أنَّه تمّ تحميل طائرة (ROV) من الجيش الأمريكي على متن السفينة.

سفينة «CCGS John Cabot»

تعد سفينة «CCGS John Cabot» سونار عميق متقدم، إذ يبلغ ارتفاعها 207 أقدام، للخفر السواحل الكندي، وهي تستخدم تقنية السونار لاستقبال وتحليل انعكاسات الموجات الصوتية للعثور على الأشياء أو لرسم خرائط للمعالم في المحيط.

السفينة الدفاعية «HMCS Glace Bay»

يبلغ ارتفاع السفينة الدفاعية الساحلية التابعة للبحرية الكندية «HMCS Glace Bay»، نحو 181 قدمًا، وهي مجهزة بطاقم طبي وغرفة تخفيف الضغط المتنقلة، وهي قد تكون ضرورية لأي ناجين يتمّ إنقاذهم من عمق حطام «تيتان».

سفينة الأبحاث «L'Atalante»

تحمل سفينة الأبحاث الفرنسية «فيكتور 6000»، التي يبلغ ارتفاعها 279 قدمًا، مركبة «ROV» متعددة الأغراض، ويمكن لهذه المركبة الغوص إلى عمق يصل إلى 20 ألف قدم، ويقع حطام السفينة «تيتانيك» على عمق يبلغ 13 ألف قدم.

تتمتع مركبة «ROV» فيكتور 6000 بقدرات متعددة، إذ يمكنها تنفيذ مهام الفيديو والبحث الصوتي والتفتيش، كما تتميز بأذرع آلية قادرة على التعامل مع الأشياء بكفاءة.

المركبة «Magellan ROV»

تعتبر المركبة «Magellan ROV» التي يتمّ تشغيلها عن بعد لرسم خرائط أعماق البحار، والتي تعمل كجزء من غواصات يمكنها الوصول إلى عمق يتجاوز 19 ألف قدم، أداة مهمة لاستكشاف البحار.