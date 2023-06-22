بث مباشر.. اللحظات الأخيرة قبل نفاد الأكسجين من الغواصة المفقودة تيتان

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية العد التنازلي للحظات الأخيرة قبل نفاد الأكسجين في الغواصة تيتان والمفقودة في المحيط الاطلنطلي الشمالي، منذ الأحد الماضي، وقالت في عدة تقارير صحيفة، إنّ عمليان الانقاذ الحالية تكاد تكون مهمة مستحيلة.

المهمة المستحيلة انقاذ غواصة تيتان

ويصلي العالم من أجل «معجزة» حيث من المتوقع أن ينفد مخزون الأكسجين الحيوي في الساعة 12.08 مساءً بتوقيت جرينتش (7.08 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة و 9.08 مساءً في سيدني) مع سماع دوي كل 30 دقيقة من أعماق منطقة البحث ولكن لم يتم تحديد موقعها بعد.

وقال الصحيفة إنّ هناك العديد من العوامل التي أدت إلى أن تصبح مهمة إنقاذ الغواصة تيتان مستحيلة، وأولها هو عامل الوقت، حيث أن السفينة فقدت القدرة على الاتصال بالمركز منذ الأحد الماضي، في حين أن مخزون الأكسجين يستمر حتى 96 ساعة فقط.

وأضافت أن العوامل الفيزيائية المتعلقة بسقوط الغواصة تحت عمق سحيق بالماء، وعدم القدرة على إيجادها، فضلا عن الوقت المستغرق لانزال معدات الإنقاذ وسحب الغواصة حتى السطح مرة أخري.

الأمل الأخير

وقالت الصحيفة إن الأمل الأخير هو في وصول سفينة فرنسية تحمل روبوتًا للغوص في أعماق البحار إلى منطقة البحث مع نفاد إمدادات الأكسجين من الغواصة في الساعة 12.08 مساءً (7.08 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) - حيث تُظهر الخريطة السفن وهي تتدافع إلى الموقع للانضمام إلى عمليات البحث والانقاذ للغواصة المفقودة.