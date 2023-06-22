خفر السواحل الأمريكي يرجح نفاد الأكسجين من الغواصة المفقودة «تيتان»

يشير خفر السواحل الأمريكي إلى أن احتمالية نفاد كمية الأكسجين على متن الغواصة المفقودة «تيتان» بحلول ظهر اليوم، ما يزيد من المخاوف حول سلامة ركاب الغواصة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

بدأت الغواصة هبوطها في الساعة 8 صباحًا (1200 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد لكنها فقدت الاتصال بسفينة الدعم، وذكرت مجلة «بيزنيس تو داي» أنّ أقصى كمية للأكسجين المتوفرة تكفي 96 ساعة في حالات الطوارئ فقط وهو معدل 4 أيام فقط، ما يشير إلى انتهاء الوقت الفعلي للأكسجين المتوفر.

كمية الأكسجين المتوفرة تكفي 96 ساعة في حالات الطوارئ

وتؤكد شركة «أوشن جيت»، المشغلة للغواصة، أن كمية الأكسجين المتوفرة على متن «تيتان» تكفي لمدة 96 ساعة في حالات الطوارئ.

في وقت مبكر من يوم الأحد، اختفت «تيتان» مع 5 أشخاص على متنها بعد بدء هبوطها إلى موقع حطام سفينة «تيتانيك» التي غرقت في عام 1912 في المحيط الأطلسي، ويقع الحطام على عمق يبلغ حوالي 3810 أمتار.

وتقع الغواصة في منطقة نائية بالمحيط الأطلسي، وتشارك فرق الإنقاذ في تحالف دولي لتفتيش مساحة واسعة من المحيط بحثًا عن أي علامات على الغواصة المفقودة.

وذكر خفر السواحل الأميركي أن الطائرات الكندية، المجهزة للعثور على الغواصات، اكتشفت ضوضاء في المنطقة، وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن هذه الأصوات تضمنت صوت طرق متقطعة لمدة 30 دقيقة.

وحتى في حالة تحديد موقع الغواصة، ستكون إعادتها تحديًا لوجستيًا ضخمًا بسبب الظروف القاسية على عمق أميال تحت سطح المحيط.