صديق أحد ركاب الغواصة تيتان: يحتاجون إلى معجزة قبل نفاد الأكسجين

قال ديفيد جالو، كبير مستشاري المبادرات الاستراتيجية في RMS Titanic Inc، إن الفرق التي تبحث عن الغواصة المفقودة تيتان تحتاج إلى معجزة للعثور عليها قبل نفاد إمدادات الأكسجين.

وأضاف ديفيد جالو لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: «الخبر السار هو أن المعجزات يمكن أن تحدث، علينا ألا نفكر في الساعة طوال الوقت، وأن نذهب بأسرع ما يمكن».

جالو: إنه أمر صعب لأن المحيطات سوداء قاتمة

وتابع: «إنه أمر صعب لأن المحيطات سوداء قاتمة، يمكنك فقط استخدام الصوت للتصوير بشكل فعال للغواصة تيتان، ويجب أن تكون فوق الكائن إلى حد كبير لرؤيته بالفعل».

تحديد اليوم الخميس أنه فترة حرجة لعملية البحث

و قال جالو صديق للغطاس الفرنسي بول هنري نارجوليه، أحد ركاب الغواصة تيتان، إن «نارجوليه» مستكشف متمرس، سيضمن أن أصوات الضجيج التي تلتقطها فرق البحث «لا يمكن تفسيرها على أنها أي شيء سوى البشر، إذا كانت الضوضاء قد أتت بالفعل من داخل السفينة».

وتم تحديد اليوم الخميس على أنها فترة حرجة لعملية البحث، حيث إنّ من المفهوم أن إمدادات الأكسجين على متن الغواصة تتضاءل بسرعة، بحسب «سي إن إن».