أفضل صيغ تكبيرات الحج لبيك اللهم لبيك مكتوبة.. اعرفها

يكثر المسلمون خلال هذه الأيام المباركة من التكبيرات وذكر الله تعالي بمختلف الطرق منها الدعاء والابتهال والتكبيرات وذلك للتقرب إلى الله عز وجل بمختلف الطرق، للحصول على الأجر والحسنات المضاعفة خلال شهر ذي الحجة المبارك، لذلك يبحث المسلمون عن تكبيرات الحج لبيك اللهم لبيك مكتوبة.

تكبيرات الحج لبيك اللهم لبيك مكتوبة

ويوجد أكثر من صيغة يمكن للمسلم الاستعانة بها في تكبيرات الحج لبيك اللهم لبيك مكتوبة ومن هذه الصيغ: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، ومن صيغ التكبيرات التي يمكن التكبير بها خلال هذه الأيام المباركة«الحمد لله» و«لا إله إلا الله» و«سبحان الله» و«الله أكبر»، «الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً».

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صيغ تكبيرات العيد

وعن تكبيرات الحج لبيك اللهم لبيك مكتوبة..فإنها تبدأ من ظهر يوم النحر وحتى صباح أخر أيام التشريق، وفق المذهب الشافعي، وصيغة التكبيرات لديهم:«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».