موعد عيد الأضحى 2023 في الخرج فلكيا وصيغة التكبيرات

يتابع الكثيرون من المقيمين في المدن والمناطق المختلفة من المملكة العربية السعودية، موعد عيد الأضحى 2023 في الخرج فلكيًا، وموعد تحري هلال شهر ذي الحجة، خاصة لمن لا يستطيعون الحج لبيت الله، حيث يمكنهم الصيام والدعاء لأنفسهم ولمن يحبون.

تقدم «الوطن» موعد عيد الأضحى 2023 في الخرج، وعدد أيام العطلة الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

موعد عيد الأضحى 2023 في الخرج

أوضحت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، أن موعد عيد الأضحى في الخرج فلكيًا يأتي يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 1 يوليو 2023، وهو الوقت الذي تلتقي خلاله العائلات ويتبادل الأصدقاء التهاني والرسائل.

وشرعًا، فإنه يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 18 من يونيو 2023.

موعد يوم عرفة 1444 في السعودية

ويكون يوم عرفة هو أكثر أيام العام قدسية للمسلمين، ففيه أهم مناسك الحج، وسيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق هجريا 9 من شهر ذي الحجة.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

وبحسب دار الإفتاء فإن تكبيرات عيد الأضحى التي يرددها المسلمون من بداية أيام التشريق هي كالآتي: « الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً».