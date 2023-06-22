لؤي الخطيب يحذر من الاعتماد الكامل على السوشيال ميديا كمصدر للمعلومة

أكد الكاتب الصحفي لؤي الخطيب أهمية أن تستعيد وسائل الإعلام التقليدية المصرية دورها الأساسي في تنمية الوعي كالتلفزيون، موضحا أن الإعلام التقليدي يخضع للمعايير المصرية، والمقصود هنا معايير المجتمع وليس التضييق مثل إمكانية الحديث عن قضية المثلية الجنسية.

متابعة وسائل الإعلام التقليدية تخضع لقوانين وضوابط

وقال الخطيب خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن متابعة وسائل الإعلام التقليدية تخضع للقوانين والضوابط، وأنه إذا تغولت السوشيال أكثر من اللازم ستخضع لقوانين خارجة عن المجتمع المصري ومعاييره، ما يشكل خطورة على الأمن القومي المصري.

وتابع أن البعض يرى أن السوشيال ميديا هي الأكثر متابعةً وأن قطاعات كبيرة من الشباب لا ترى التلفزيون، وهذا غير حقيقي، فهناك فئات كبيرة تشاهد التلفزيون.

خطورة الاعتماد على السوشيال ميديا

وحذر من الاعتماد الكامل على السوشيال ميديا بكل منصاتها كمصدر للمعلومة مضيفا: «جميعا نعلم ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي»، مشددا على أن الأولوية يجب أن تكون لوسائل الإعلام التقليدية كالتلفزيون، ويكون هدفا قوميا من خلال وجود خطة تجتذب وسائل الإعلام من خلالها كل شرائح المجتمع باعتبار الإعلام التقليدي عمود فقري للمجتمع ويعود بذلك لدوره القديم الأساسي.