تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج «فرصة» لأسر تكافل وكرامة بالمنيا

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا، المرحلة الثانية من برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل وكرامة بتمويل من البنك الدولي وبالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية في المجتمعات الريفية، وخاصة النساء والشباب، من خلال توفير فرص عمل وتحسين الإنتاجية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ياسر بخيت، أن المديرية قدمت 20 مشروع تربية ماعز وأعلاف تكفي لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تسليم 81 مشروعاً من جمعية القيادات المصرية بقيمة 15 ألف جنيه لكل مشروع في قريتي طرفا وقلوصنا بمركز سمالوط.

كما تم تسليم 140 رأس ماعز لـ 35 مستفيداً بقرية دفش في مركز سمالوط من جمعية نهضة المرأة المصرية، وتم توفير الرعاية البيطرية اللازمة وتقديم حصص من الأعلاف الحيوانية تكفي لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى عقد لقاء استرشادي لتوعية المستفيدين بكيفية التعامل والاستفادة من المشروع بشكل أمثل.

أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية للسيدات

ويعمل برنامج "فرصة" تحت شعار "من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية"، ويقدم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية للسيدات لاكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها، وكذلك تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، بالإضافة إلى خدمات أخرى غير المالية كزيادة الوعي وتنمية المهارات الإنتاجية، وخاصة في المجتمعات الريفية.