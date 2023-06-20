تعد القاهرة وعين شمس، من الجامعات التي تتيح «منحة دراسية» لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي يقدمه «برنامج المنح الجامعية»، و«برنامج رواد وعلماء مصر»، المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تنفذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وحددت جامعتي القاهرة وعين شمس، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، الكليات المتاحة داخل كل جامعة منهم ضمن المنحة الدراسية لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الكليات المتاحة لطلاب «تكافل وكرامة»، ضمن منحة جامعتي «القاهرة وعين شمس»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

الكليات المتاحة لطلاب «تكافل وكرامة» ضمن منحة جامعة القاهرة

- كلية الهندسة

1- هندسة الطاقة الكهربية.

2- هندسة المياه والبيئة.

3- هندسة اتصالات وحاسبات.

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية

شعبة اللغة الإنجليزية.

- كلية تجارة

البرنامج المشترك مع جامعة ولاية جورجيا.

الكليات المتاحة لطلاب «تكافل وكرامة» بـ عين شمس

- كلية الهندسة

1- الهندسة المدنية والبنية التحتية (تخصص مياه).

2- هندسة الطاقة والطاقة المتجددة.

3- هندسة نظم الاتصالات.

4- هندسة العمارة والعمران البيئي.

5- هندسة البناء.

6- هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات.

7- عمارة تنسيق المواقع.

8- هندسة الميكاترونيات والأتمتة.

- كلية الحاسبات والمعلومات

1- تكنولوجيا المعلومات الحيوية.

2- الشبكات والأمن السيبراني.

3- هندسة البرمجيات.

4- الذكاء الاصطناعي.

5- الوسائط المتعددة الرقمية.