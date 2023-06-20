5 كليات متاحة لطلاب «تكافل وكرامة» ضمن المنحة الدراسية بجامعة المنصورة

تعد جامعة المنصورة، واحدة من الجامعات التي تتيح «منحة دراسية» لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي يقدمه «برنامج المنح الجامعية»، و«برنامج رواد وعلماء مصر»، المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تنفذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وحددت جامعة المنصورة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، الكليات المتاحة داخل الجامعة، لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الكليات المتاحة لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ضمن المنحة الدراسية بجامعة المنصورة، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

كلية الهندسة

- هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة.

- الهندسة الطبية والحيوية.

- هندسة الاتصالات والحاسبات.

- هندسة الميكاترونيكس.

-هندسة التشييد والبناء.

كلية الحاسبات والمعلومات

- المعلوماتية الطبية.

- هندسة البرمجيات.

- الذكاء الاصطناعي.

كلية العلوم

- التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها.

كلية الزراعة

- نظم التغذية.

كلية التمريض

- برنامج التمريض التخصصي بنظام الساعات المعتمدة (الدراسة باللغة الإنجليزية).

يمكن للطلاب التحويل لإحدى الجامعات المشاركة طبقًا للنتائج

ويذكر أنّ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قد أوضحت عبر الموقع الرسمي الإلكتروني، لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن أنّ تقبل المنحة الدراسية، طلابًا جرى قبولهم في غير الجامعات المشاركة، إذ يمكن للطلاب التحويل لإحدى الجامعات المشاركة طبقًا لنتائج توزيع الطلاب في التخصصات والكليات والجامعات بالمنحة.

كما أجابت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عبر الموقع، عن إمكانية قبول المنحة الطلاب الذين قضوا عامهم الدراسي الأول بالفعل بأي جامعة كانت، ويرغبون في استكمال الدراسة الجامعية كطلاب بالمنحة، بأنه لا يمكن ذلك، إذ تقبل المنحة الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة في امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 فقط.