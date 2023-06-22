تعرف على مصير الشركة المالكة لغواصة «تيتان».. هل ستخضع لعقوبات؟

أصبحت الغواصة «تيتان» المفقودة محور اهتمام العالم، بعد أن فُقدت في المحيط الأطلسي يوم الأحد الماضي، وعلي متنها 5 ركاب يواجهون العديد من التحديات للبقاء علي قيد الحياة، وسط ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد على عمق يصل إلى 4 آلاف متر.

هل توجد تعويضات في حالة وقوع حوادث مؤسفة؟

وأثارت الواقعة العديد من التساؤلات حول المسؤوليات التي تتحملها شركة «أوشن جيت»، وغيرها من الشركات التي تنظم مثل هذه الأنشطة المحفوفة بالمخاطر، لرؤية حطام سفينة «تيتانيك» علي عمق 4 كيلومترات.

ووفقًا للخبراء، لا يوجد عنوان محدد يحدد ما إذا كانت الشركات ملزمة بدفع تعويضات في حالة وقوع حوادث مؤسفة، وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم مشغلي الأنشطة يشترون تأمين المسؤولية على أي حال، لأن النماذج التي يتم طلب توقيعها من العملاء قد لا تكون صالحة في النهاية.

وتحدث أستاذ القانون البارز في جامعة فرجينيا، كينيث س. إبراهام، أنه في الولايات المتحدة يمكن أن يعتمد ما إذا كان مشغل الأعمال يصبح مسؤولاً عن كارثة على قوانين الدولة التي تعمل فيها الشركة، أو حتى تفسير القاضي لنموذج التنازل، ويقول إن «هناك بعض الاختلاف من نشاط إلى نشاط، واختصاص إلى اختصاص».

طلب توقيع العملاء على اتفاقية تنازل عن المسؤولية

وفيما يتعلق بشركة «أوشن جيت»، التي يقع مقرها في واشنطن، والتي قادت الرحلة إلى حطام تيتانيك، والتي لفتت اهتمام العالم هذا الأسبوع، تم طلب توقيع العملاء على اتفاقية تنازل عن المسؤولية.

ويقول مايك ريس، الذي شارك في الرحلة كراكب سابق ويعمل ككاتب تلفزيوني، منذ فترة طويلة، إنه عند توقيعه على اتفاقية التنازل، قام بالإشارة إلى احتمالية الوفاة.

ومع ذلك، قد لا يعتبر ذلك تبريراً للشركة في حالة وفاة غير مشروعة، وفقًا لتصريح نورا فريمان إنجستروم، أستاذة القانون في جامعة ستانفورد: «إذا قام المشغل بالتصرف بتهور، فمن المرجح أن لا تسمح معظم المحاكم للمشغل بتجنب المسؤولية في حالة وقوع حادث غير مشروع».