معلومات عن شركة «أوشن جيت» المالكة للغواصة المفقودة «تيتان»

أصبحت غواصة تيتان المفقودة حديث العالم بعدما فُقدت في المحيط الأطلنطي يوم الأحد الماضي، خاصةً أن على متنها 5 ركاب يصارعون العديد من التحديات من أجل البقاء على قيد الحياة، حيث أعلنت شركة «أوشن جيت» المالكة للغواصة عن رحلات لنقل السياح إلى حطام سفينة تيتانيك مقابل 250 ألف دولار لكل مقعد، بعد مرور أكثر من قرن على غرق السفينة، بحسب قناة CBS الأمريكية.

رحلات عبر الغواصة تيتان لاستكشاف حطام سفينة تيتانيك

وأوضحت شركة «أوشن جيت»، عبر موقعها على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أن رحلتها الاستكشافية عبر الغواصة تيتان إلى حطام سفينة تيتانيك تستغرق سبع ليال بأنها «فرصة للخروج من الحياة اليومية واكتشاف شيء غير عادي».

معلومات عن الشركة المالكة للغواصة تيتان

وتستعرض الوطن أبرز معلومات عن شركة «أوشن جيت» المالكة للغواصة تيتان.

- تعد أوشن جيت شركة أمريكية مملوكة للقطاع الخاص تعمل انطلاقا من إيفريت بواشنطن.

- توفر الشركة غواصات مأهولة للسياحة والصناعة والبحث والاستكشاف.

- تأسست الشركة في عام 2009 بواسطة ستوكتون رش.

- في عام 2021 بدأت شركة أوشن جيت في استقبال العملاء الذين يدفعون رسوما لزيارة حطام سفينة تيتانيك في غواصة تيتان. - اعتبارا من عام 2022 ، بلغت تكلفة رحلة أوشن جيت إلى حطام سفينة تايتانيك 250 ألف دولار أمريكي للشخص الواحد.

- في 18 يونيو 2023 ، أثناء رحلة إلى موقع حطام سفينة تيتانيك ، فُقد الاتصال بغواصة تيتان التابعة للشركة.