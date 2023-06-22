«حماية المستهلك» يشن حملات رقابية على بيع السجائر بأسعارها في الأسواق

تُكثف أجهزة حماية المستهلك من حملاتها التفتيشة على منافذ بيع السجائر، للرقابة على أسعار السجائر، وتحرير محاضر ضد البيع بأزيد من السعر المطبوع على العلبة وإحكام الرقابة على أكشاك بيع السجائر ووقف البيع بأزيد من السعر.

حماية المستهلك يُفتش على أسعار بيع السجائر

ويقوم مفتشو جهاز حماية المستهلك ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالتفتيش المفاجئ في نطاق المحافظات على المحال والأكشاك المختصة ببيع السجائر، للتأكد من وصولها للمستهلكين بالسعر المعلن على العلبة والمدون من الشركة.

ويًلزم قانون حماية المستهلك شركات انتاج السجائر طباعة السعر للمستهلك على العلبة، إذ ينص المادة الثانية من قرار جهاز حماية المستهلك بشأن «أسعار السجائر والمعسل» على التالي: إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع وإستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها والمعسل بأنواعه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بمصر، على أن يكون السعر المُعلن هو السعر الشامل مدونا باللغة العربية مع جواز إضافة لغات أخرى.

محاضر بيع السجائر بأزيد من السعر

ويحرر مفتشو جهاز حماية المستهلك، محاضر مخالفة ضد من يُثبت تورطه في بيع السجائر بأزيد من السعر المطبوع، وينص القانون على أنه في حال المخالفة يتم تحرير محضر بالواقعة وعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين ضد الأسعار على الخط الساخن 19588.