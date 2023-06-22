من هو قائد مهمة البحث عن الغواصة «تيتان» المفقودة في عمق الأطلسي؟

أكد الأدميرال السابق في البحرية الأمريكية، جون موجر، قائد مهمة البحث عن الغواصة «تيتان» المفقودة في عمق المحيط الأطلسي وعلى متنها 4 أشخاص، أن مهمة البحث والإنقاذ مازالت نشطة، للعثور على الغواصة، التي فقدت على عمق حوالي 4 آلاف متر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم الخميس.

معلومات عن قائد عمليات البحث عن الغواصة «تيتان»

عمل الأدميرال «موجر» كمساعد عسكري لمدير مكتب التقييم الصافي في البنتاجون، حيث قدم المشورة لكبار قادة الدفاع بشأن الاستراتيجيات التنافسية، ومحلل الميزانية الرئيسي لخفر السواحل لاعتمادات الاستحواذ على الخدمة، البالغة 1.4 مليار دولار، كما تولى رئاسة الأركان لفريق الانتقال الرئاسي لعام 2008 التابع لوزارة الأمن الداخلي.

كما سبق للمسؤول العسكري الأمريكي السابق أن عمل رئيساً لأمن السفن التجارية، خلال الرد الوطني على الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، وكمهندس في مركز السلامة البحرية ومركز هندسة الإلكترونيات.

وفي مايو من عام 2022، تولى «موجر» مهام قائد منطقة خفر السواحل الأولى، ويشرف على جميع مهام خفر السواحل عبر 8 ولايات في الشمال الشرقي، بما في ذلك أكثر من 2000 ميل من الساحل من الحدود الأمريكية الكندية، إلى شمال نيوجيرسي و1300 ميل من الشاطئ.

وقام الأدميرال موجر بالإجابة علي الكثير من التساؤلات، التي شغلت أذهان الكثيرين حول العالم، بسبب فقدان الغواصة «تيتان»، التي أصبحت محور الحديث بين الجميع.

استمرار عمليات البحث والإنقاذ

وعلى الرغم من تقديرات خفر السواحل الأمريكي بأن كمية الأكسجين المزودة بها الغواصة ستنفد في الساعة 12:08 بعد ظهر اليوم الخميس، بتوقيت المملكة المتحدة، قال الأدميرال جون موجر: «إننا نواصل إبقاء أفراد الطاقم والعائلات في أفكارنا، هذا لا يزال بحثاً وإنقاذاً نشطاً في الوقت الحالي»، وأضاف أن «شروط البحث والإنقاذ مواتية الآن».

اختفاء الغواصة في المحيط الأطلسي

واختفت الغواصة «تيتان» يوم الأحد الماضي، في شمال المحيط الأطلسي، على بعد حوالي 435 ميلاً جنوب نيوفاوندلاند بكندا، خلال رحلة استكشافية لرؤية حطام السفينة تيتانيك، وتم نشر سفن وطائرات ومركبات تحت الماء من عدة دول في المنطقة، حيث يبحث رجال الإنقاذ في جزء بعيد من المحيط الأطلسي، بأكثر من ضعف حجم ولاية كونيتيكت الأمريكية، في المياه التي يصل عمقها إلى 4020 مترًا، كما توجد مركبات تعمل عن بعد، على طول خط المسار حيث تم الغوص المخطط للغواصة تيتان.

وأضاف موجر: «لدينا القدرة على البحث والإنقاذ»، لافتا إلى أن هناك حالياً مركبتين من طراز (ROV)، تعملان عن بعد، يمكنهما العمل في قاع البحر، تم تزويدهما بكاميرات دقيقة وأجهزة سونار عالية الدقة، حيث تجري عمليات البحث في منطقة سجلت حدوث ضوضاء تحت الماء، وسط تكهنات بأنها قد تأتي من الغواصة المفقودة.

قائد عمليات البحث يجيب عن ضوضاء لمدة 30 دقيقة

وعند السؤال عن الضوضاء، التي تم تسجيلها في أعماق المحيط، واستمرت لمدة 30 دقيقه، قال «موجر» إن الخبراء مازالوا يعملون على تحليلها لتحديد أسبابها، وأن «فريق الإنقاذ يواصل مهمة البحث عن جميع المعلومات المتاحة هناك».