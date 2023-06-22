إصابة 9 في تصادم سيارتين بطريق «بني سويف - الفيوم»

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي أمام عزبة شحاتة بطريق بني سويف الفيوم، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث مروري بطريق بني سويف الفيوم

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي أمام عزبة شحاتة بطريق بني سويف الفيوم، أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من صباح محمود خليفه 15 عامًا، بجروح وسحجات بالجسم، نجوي محمد حسين 50 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيسر، سفيان رمضان محمد 4 أعوام، بجرح قطعي بالوجه حوالي 3سم، محمود محمد حماد 32 عامًا، باشتباه كسر بالأنف وسحجات وكدمات، أحمد قناوي سيد 40 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات وكدمات بالوجه وجرح قطعي بالوجه حوالي 10 سم.

كما أصيب كلًا من: فاطمة محمود سيد 55 عامًا، بجرح قطعي اسفل العين حوالي 2 سم واشتباه ما بعد الارتجاج، حماده جمعه 23 عامًا، باشتباه كسر بالحوض، وليد جمعه قرني 24 عامًا، باشتباه كسر باليد اليمنى وسحجات وكدمات، عماد مختار عبد الحميد 13 عامًا، باشتباه كسر بالقدم الأيسر