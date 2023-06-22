إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز بكفر صقر بالشرقية

أصيب شخص بحروق من الدرجة الأولى متفرقة بأنحاء جسده على إثر انفجار أسطوانة غاز البتوجاز بمنزل مكون من طابق واحد في منشية يوسف منصور بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقله إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية له.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي باستقبالها شخصا مصابا بحروق في الزراعين والقدمين جراء انفجار أسطوانة غاز البتوجاز بمنزله في منشية يوسف منصور بذات المركز.

محضرا بالواقعة

كانت انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ولبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة وتفاصيلها.

دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية بعدد مرفق إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصاب الذي تعرض للحريق إلى المستشفى وجرى نقله إلى مستشفى كفر صقر وتقديم الرعاية الطبية له.

حادث إصابة 7 أشخاص

شهدت محافظة الشرقية اليوم الخميس إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة جراء حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بطريق بلبيس العاشر من رمضان، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات ابن سيناء ومستشفى الجامعي التعليمي وتقديم الإسعافات الأولية لهم.