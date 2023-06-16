مصرع سائق سقطت عليه سكينة اللودر في الشيخ زايد

لقي سائق مصرعه بعدما سقطت عليه سكينة اللودر الذي يعمل عليه أثناء جلوسه أسفلها لتناول الغداء، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوصول سائق جثة هامدة بالطريق الإقليمي اتجاه الواحات، على الفور أمر رئيس مباحث الشيخ زايد ثاني والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى 50 سنة سائق لودر وأثناء جلوسه أسفل اللودر لتناوله وجبة الغذاء سقطت سكينة اللودر عليه مما أدى بكسر بالعامود الفقري أودى بحياته في الحال، وبسؤال الشهود أفادوا بما جاء بالفحص.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.