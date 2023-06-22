تحرير 38 محضرا في حملة تموينية موسعة بمركز ومدينة كفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حملة تموينية موسعة، اليوم الخميس، استهدفت المرور على جميع مخابز رغيف العيش المدعم بنطاق قرى مركز كفر الشيخ، بجانب المرور على محلات السوبر ماركت، ومحلات المواد الغذائية، والأسماك، والمطاعم، بنطاق مدينة كفر الشيخ.

حملة تموينية موسعة بمركز ومدينة كفر الشيخ

قاد الحملة، المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب، وإشراف ومتابعة نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ، وممثلي مديرية الطب البيطري، وحماية المستهلك، والتموين، ورخص المحلات.

تحرير 38 محضر واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأسفرت نتائج الحملة التموينية الموسعة على تحرير 38 محضرا، منها 8 محاضر نقص وزن، و15 محضر نظافة، و11 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر واحد عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمرور الدوري على مخابز رغيف العيش المدعم، والتأكد من وزن الرغيف ونظافة المخبز، ومتابعة توزيع الخبز على المواطنين بصفة منتظمة ويومية، وضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية، واللحوم، والأسماك، بالتنسيق مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.