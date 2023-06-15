ضبط 152 مخالفة في حملة تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

شنت محافظة الدقهلية حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة بالمحافظة شملت مراكز ومدن تمي الأمديد ونبروه ومنية النصر والمنصورة وطلخا، وميت غمر وشربين على مدار يومين لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، ومتابعة نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية على المخابز والأسواق والمحلات.

نتائج الحملة لتي شنتها محافظة الدقهلية

أسفرت الحملة في بيان صادر من المحافظة عن تحرير 152 محضرا، ضبط 74 مخالفة تموينية وفي اليوم الثاني تم تحرير 78 مخالفة تموينية وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع بطاقات بعدد 38 بطاقة ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر قائمة بيانات ومحاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها 49 شيكارة ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر تجميع خبز بعدد 1320،ومحاضر تجميع سلع تموينية ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر سلع بدون فواتير، ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر تقليد علامة تجارية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على 22 كرتونه سجائر و678 زجاجه عطر وتم إعدام 1000 كمامة طبية غير مطابقة وتم اتخاذ الإجرءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف حملات الرقابة التموينية بالدقهلية

وبحسب البيان أكدت محافظة الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.