خبير شؤون دولية: تطور كبير للعلاقات بين مصر وفرنسا في 9 سنوات

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة باريس «القمة الدولية للتمويل»، يعكس أهمية مصر لدى فرنسا باعتبارها بوابة الشرق الأوسط وإفريقيا.

دعوة الرئيس الفرنسي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا.

الاقتصادية والاجتماعية

وأضاف أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي، خلال الـ9 سنوات الماضية، وهى علاقات تمتد في جذورها عبر التاريخ ومتشابكة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية.

وأشار إلى أن العلاقات في شقها الاقتصادي شهدت طفرة من خلال زيادة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات في المشروعات القومية العملاقة، إضافة إلى التجربة المصرية الرائدة سواء في وقف الهجرة غير الشرعية أو القضاء على الإررهاب تماما.