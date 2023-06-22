في خطوات بسيطة.. كيف تجدد رخصة السيارة إلكترونيا عن طريق فوري؟

تتيح وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني، تقديم خدمة تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا ودفع الرسوم من خلال فوري، وهو ما يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة.

تجديد رخصة السيارة

وخلال التقرير التالي، ترصد " الوطن" الخطوات والشروط اللازمة لتجديد رخصة السيارة إلكترونيًا من موقع وزارة الداخلية ودفع رسوم الخدمة من خلال فوري.

وتتمثل الخطوة الأولى لتجديد رخصة السيارة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط، والقيام بتسجيل الدخول على الموقع، وفى حالة عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب جديد والقيام بتسجيل الدخول.

وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة "دليل الخدمات" واختيار أيقونة "تجديد رخصة قيادة" الموجودة في قائمة خدمات المرور، وبعدها تقوم بإدخال بعض البيانات ومن بينها الاسم من بطاقة الرقم القومي، والعنوان والوظيفة والجنسية، ورقم الهاتف المحمول والرقم القومي والمقطع الأول للاسم والمحافظة.

وبعد ذلك تقوم بإدخال رمز التحقق والضغط على أيقونة "سجل الآن" واختيار تجديد رخصة السيارة.

وبعد ذلك تقوم بدفع الرسوم والمخالفات والتأمين من خلال ماكينة فوري، وبعد ذلك تقوم بالتوجه الى إدارة المرور التابع لها لاستلام رخصة السيارة، ويجب العلم أنه لا يجوز توصيل تجديد رخصة السيارة أون لاين في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.