للمسافرين قبل عيد الأضحى.. أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر

يقبل الكثيرون على استقلال القطارات في موسم الأعياد إذ أنها فترة تتسم بالزحام، ومن ضمن القطارات التي يمكن شراء التذاكر والسفر من خلالها «تحيا مصر»، إذ أعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار التذاكر على جميع خطوط السكك الحديدية لجمهور الركاب المسافرين.

وتقدم الهيئة العامة للسكة الحديد عربات تحيا مصر، التي تعتبر بديلا عن قطارات الدرجة الثالثة، ويقبل عليها المواطنون عند السفر في عيد الأضحى.

أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر من القاهرة لأسوان، وهو قطار تهوية ديناميكية وليس مكيف الهواء.

وتأتي أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر وفقا لما ذكرته هيئة السكك الحديدية كما يلي:

الواسطى يصل سعره إلى نحو 8 جنيهات.

الفيوم 8 جنيهات.

بني سويف 10 جنيهات.

مغاغة 13 جنيها.

بنى مزار 20 جنيها.

المنيا 25 جنيها.

ملوي 28 جنيها.

ديروط 30 جنيها.

القوصية 33 جنيها.

أسيوط 35 جنيها.

أبو تيج 38 جنيها.

صدفا 38 جنيها.

طما 40 جنيها.

طهطا 43 جنيها.

المراغة 43 جنيها.

سوهاج 45 جنيها.

المنشاة 45 جنيها.

جرجا 48 جنيها.

فرشوط 48 جنيها.

نجع حمادي 48 جنيها.

دشنا 50 جنيها.

قنا 53 جنيها.

قفط 53 جنيها.

قوص 55 جنيها.

سعر التذكرة إلى محافظة الأقصر 58 جنيها.

إسنا يصل سعر التذكرة إلى نحو 60 جنيها.

إدفو 60 جنيها.

كلابشة 63 جنيها.

كوم أمبو 63 جنيها .

أسوان 70 جنيها.