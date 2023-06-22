عاجل.. رابطة الأندية تستقر على موعد إقامة مباراة الأهلي والزمالك

استقرت رابطة الأندية المحترفة، على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتقام يوم 12 من شهر يوليو المقبل، بعد تأجيلها أكثر من مرة لارتباط المارد الأحمر بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري وقال مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، إن رابطة الأندية المحترفة، استقرت على إقامة مباراة قمة الأهلي والزمالك في الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 12 من شهر يوليو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

القمة قبل مشاركة الزمالك في البطولة العربيةوأشار، إلى أن إقامة المباراة يوم 12 من شهر يوليو المقبل، من أجل خوض نادي الزمالك المباراة قبل السفر للمشاركة في البطولة العربية في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو.